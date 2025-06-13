Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencisi Jandarma Temalı Yarışmada Birinci Oldu

Gençlerin gözünden jandarmanın kahramanlık ve fedakarlık dolu hikayesini yansıtan, "186'ncı Yılında Jandarma" temalı liseler arası resim yarışmasında Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Beyza Nur Albayrak birinci oldu.

Yarışmanın sonucu Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla duyruldu. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Gençlerimizin gözünden Jandarmamızın kahramanlık ve fedakarlık dolu hikayesini yansıtan, "186'ncı Yılında Jandarma" temalı liseler arası resim yarışmamız sona erdi!

Birbirinden anlamlı ve etkileyici eserlerle yarışmamıza katılan tüm öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyoruz.

Genç yeteneklerimizin ortaya çıkmasında emeği geçen değerli öğretmenlerimize ve onları her zaman destekleyen kıymetli ailelerine de ayrıca teşekkür ederiz.

Yarışmada dereceye giren eser sahiplerini gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz!

Beyza Nur Albayrak - Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi

Kutay Esmer - Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi

Hatice Kübra Talaz - Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi" - ERZİNCAN