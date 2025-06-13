Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencisi Jandarma Temalı Yarışmada Birinci Oldu

Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencisi Jandarma Temalı Yarışmada Birinci Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyza Nur Albayrak, '186'ncı Yılında Jandarma' temalı liseler arası resim yarışmasında birinci olarak dikkat çekti. Yarışmanın sonuçları Jandarma Genel Komutanlığı tarafından duyuruldu.

Gençlerin gözünden jandarmanın kahramanlık ve fedakarlık dolu hikayesini yansıtan, "186'ncı Yılında Jandarma" temalı liseler arası resim yarışmasında Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Beyza Nur Albayrak birinci oldu.

Yarışmanın sonucu Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla duyruldu. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Gençlerimizin gözünden Jandarmamızın kahramanlık ve fedakarlık dolu hikayesini yansıtan, "186'ncı Yılında Jandarma" temalı liseler arası resim yarışmamız sona erdi!

Birbirinden anlamlı ve etkileyici eserlerle yarışmamıza katılan tüm öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyoruz.

Genç yeteneklerimizin ortaya çıkmasında emeği geçen değerli öğretmenlerimize ve onları her zaman destekleyen kıymetli ailelerine de ayrıca teşekkür ederiz.

Yarışmada dereceye giren eser sahiplerini gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz!

Beyza Nur Albayrak - Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi

Kutay Esmer - Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi

Hatice Kübra Talaz - Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi" - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu

İsrail'den İran'a yeni saldırı! Bölgenin en büyük Türk şehri vuruldu
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Daha acımasız saldırılar geliyor

Trump'tan bir tehdit daha: Daha acımasız saldırılar geliyor
İsrail İran'a saldırdı, Tahran'dan misilleme geldi

Orta Doğu yangın yeri! İsrail'in 300 saldırısına İran'dan misilleme
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan 'Esencılıs' sorusuna tepki

İstanbul Emniyet Müdürü'nden "Esencılıs" sorusuna tepki
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karısını takip eden şahsı dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada

Karısını takip eden şahsı dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada
Netanyahu'dan İran saldırısı ile ilgili ilk açıklama

Netanyahu'dan saldırıya ilişkin ilk açıklama
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından 'başörtüsü' iddiası

Rezervasyonuna rağmen içeri giremedi! Genç kadından başörtüsü iddiası
Danla Bilic'ten büyük dönüşüm! Estetik için adeta servet harcadı

Estetik operasyon için adeta bir servet harcadı
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem

Sivas fena sallandı
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail'in hava saldırısında öldürüldü

İran ordusunun 1 numarası öldürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.