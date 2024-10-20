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Erzincan Gençlik Merkezi'nden Yeni Öğrencilere Tarihi Şehir Turu

Erzincan Gençlik Merkezi'nden Yeni Öğrencilere Tarihi Şehir Turu
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde eğitim gören yeni öğrenciler, Erzincan Gençlik Merkezi'nin düzenlediği 'Gelin Tanış Olalım' programı kapsamında şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatı buldular.

Erzincan Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen organizasyonla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde bu sene öğrenim görmeye başlayan öğrenciler kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezme imkanı buldular.

"Gelin Tanış Olalım" programı kapsamında Erzincan'ın tarihi, kültürel, doğal güzelliklerini gezen gençler daha sonra On Üç Şubat Gençlik Merkezinde ağırlandılar. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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