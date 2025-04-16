Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Yeni Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Yaptı

Hafta sonu gerçekleştirilen Erzincan Gazeteciler Cemiyeti (EGC) 6. Olağan Genel Kurulunda yeni seçilen yönetim kurulu ilk toplantısını yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi.

EGC'den toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada; "2010 yılında kurulan Erzincan Gazeteciler Cemiyeti, bugüne kadar birçok kıymetli başkanın ve basın mensubu üyelerimizin emekleriyle varlığını sürdürmüş, şehrimizin medya hafızası olmuştur. Kuruluşundan bu yana cemiyetimize gönül vererek katkı sunan tüm başkanlarımıza ve üyelerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

12 Nisan 2025 cumartesi günü yapılan 6. Olağan Genel Kurul neticesinde bizleri bu göreve layık gören tüm EGC üyelerine teşekkür ediyorum. EGC Yönetim Kurulu olarak yaptığımız toplantı sonucunda aldığımız karar göre; Zeki Demirbaş Yönetim Kurulu Başkanı, Recep Onur Çetin Başkan yardımcısı, Ozan Emre Albayrak Sayman, Seren Atasever Sekreter, Muhammet Beşir Buyruk üye olarak belirlenmiştir." - ERZİNCAN