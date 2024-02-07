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Erzincan'da deprem şehitleri için Mevlit programı düzenlendi

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Erzincan Valiliği himayelerinde, İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve İl Müftülüğü koordinesinde, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden deprem şehitleri için Terzibaba Camii'nde Mevlit programı düzenlendi.

Erzincan Valiliği himayelerinde, İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve İl Müftülüğü koordinesinde, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden deprem şehitleri için Terzibaba Camii'nde Mevlit programı düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde hayatını kaybeden vatandaşlar, polisler ve ailelerinin acılarını paylaşmak amacıyla Terzibaba Camii'nde düzenlenen 'Mevlid-i Şerif ve Anma' programına Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Vali Yardımcısı Ömer Özbay ve İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, emniyet personelimiz ile çok sayıda vatandaş katıldı. Gerçekleştirilen programda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar ve emniyet personeli anısına mevlit okundu, ilahiler seslendirildi ve dua yapıldı.

Programın sonunda katılımcılara ikramda bulunuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Erzincan Valiliği Kahramanmaraş AFAD Deprem Terör Yerel Haberler

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