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Erzincan'da Yerli Malı Haftası Kutlandı

17 Aralık 2023 10:01 Güncelleme: 10:03 Abone Ol

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Mercan Çok Programlı Lisesinde düzenlenen etkinlikle Yerli Malı Haftası kutlandı. Etkinliğe Tercan İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci ve veliler katıldı. Yerli malı tüketiminin önemi ve marka değerleri hakkında sohbetler yapıldı.