Erzincan'da Yaralı Güvercine Polis Sahip Çıktı
Erzincan'da yaralı halde bulunan bir güvercin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Tedavi süreci tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacak.
Erzincan'da yaralı halde bulunan güvecine polisler sahip çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği personelince yaralı halde bulunan bir güvercin, gerekli müdahale için koruma altına alındı. Güvercin tedavi süreci tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacak. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel