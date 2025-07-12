Erzincan'da Yaralı Güvercine Polis Sahip Çıktı

Erzincan'da Yaralı Güvercine Polis Sahip Çıktı
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Erzincan'da yaralı halde bulunan bir güvercin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Tedavi süreci tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacak.

Erzincan'da yaralı halde bulunan güvecine polisler sahip çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği personelince yaralı halde bulunan bir güvercin, gerekli müdahale için koruma altına alındı. Güvercin tedavi süreci tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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