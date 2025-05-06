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Erzincan'da Uygulamalı Trafik Eğitimi Düzenlendi

Erzincan'da Uygulamalı Trafik Eğitimi Düzenlendi
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Erzincan'da 'Trafik Haftası' etkinlikleri kapsamında vatandaşlara uygulamalı trafik eğitimi verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından açılan stantlarda, trafik kuralları ile güvenlik malzemeleri tanıtıldı. Etkinlikte çocuklar için özel trafik deneyimi ve simülasyonlar sunuldu.

Erzincan'da uygulamalı trafik eğitimi verildi

ERZİNCAN - Erzincan'da "Trafik Haftası" kapsamında vatandaşlara uygulamalı trafik eğitimi verildi.

"Bir Kural Bir Ömür" mottosuyla ülke genelinde kutlanan Karayolu Trafik Haftası kapsamında Erzincan'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Erzincan Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı stant açarak trafikte kullanılan işaret, ekipman ve güvenlik malzemelerini vatandaşlara tanıttı.

Görevliler, vatandaşları trafik kuralları ve güvenliği konusunda bilgilendirdi. Etkinlikte çocuklara özel hazırlanan eğitim parkurunda, akülü araçlarla yaya geçidi kullanma eğitimi verildi. Çocuklar mini araçlarla trafik deneyimi yaşarken büyükler 3 boyutlu gözlüklerle farklı heyecanlar yaşadı.

Etkinlikte emniyet kemeri takmadan yapılan sürüşlerde, araç içinde takla atma simülasyonu da uygulandı. Vatandaşlar uygulamalı olarak bindikleri araçta emniyet kemerinin önemini kavradıklarını ifade ederek, herkesin trafik kurallarına uyması gerektiğini söyledi.

Öte yandan Kadın Acil Destek Uygulaması faaliyetleri de etkinlikte vatandaşlara anlatılırken, uygulamayı cep telefonlarına yüklemek isteyen kadınlara ise yardımcı oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Yerel
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