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Erzincan'da 3. Terzibaba Günü Coşkuyla Kutlandı

Erzincan'da 3. Terzibaba Günü Coşkuyla Kutlandı
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Erzincan’ın manevi önderlerinden Terzibaba’yı yad etmek amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Terzibaba Günü" programı gerçekleştirildi.

Erzincan'ın manevi önderlerinden Terzibaba'yı yad etmek amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Terzibaba Günü" programı gerçekleştirildi.

Terzibaba Külliyesi'nde düzenlenen programa Vali Hamza Aydoğdu, il protokolü ve vatandaş katıldı.

Sabah namazının kılınmasının ardından Terzibaba Türbesi ziyaret edildi. Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve dua edildi.

Manevi atmosferin hakim olduğu programın ardından Vali Aydoğdu ve protokol üyeleri, geleneksel "Terzi Sofrası"nda vatandaşlarla bir araya gelerek aynı sofrayı paylaştı.

Vali Aydoğdu, Terzibaba'nın Erzincan'ın önemli manevi miraslarından biri olduğunu belirtti.

Terzibaba'yı rahmet, minnet ve dualarla yad ettiklerini ifade eden Aydoğdu, "Onun bıraktığı sevgi, hoşgörü ve kardeşlik mirası, şehrimizin en güçlü bağlarından biri. Bu mübarek sabahın bereketini bizimle paylaşan, sabahın ilk ışıklarıyla dualarımıza ortak olan il protokolümüze, uzaktan yakından gelerek Terzi Sofrası'nı bereketiyle dolduran tüm hemşehrilerimize canıgönülden teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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