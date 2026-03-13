Tekerlekli sandalyeyle kayak yaparak hayalini gerçekleştirdi

Erzincan'da yaşayan fiziksel engelli Ayşe Yalçın, tekerlekli sandalyesiyle kayak yaparak hayalini gerçekleştirdi.

Kentte yaşayan 32 yaşındaki Ayşe Yalçın, 7 yaşındayken geçirdiği bir ameliyatın ardından yaşamını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda kaldı. Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi'nde memur olarak görev yapan Yalçın'ın kayak yapma hayali, Ergan Dağında gerçekleştirildi.

Tekerlekli sandalyesine takılan özel aparat sayesinde teleski ile yaklaşık 1800 rakıma çıkan Yalçın, kar üzerinde kayak yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Yalçın'a daha sonra yamaç paraşütü eğitimi verildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da Yalçın'ın kayak yaptığı anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Ayşe kızımızın bir hayali vardı. Ergan Dağı'nın o bembeyaz zirvesinde özgürce süzülmek. Biz sadece o hayale eşlik ettik. Ayşe, karın üzerindeki o ilk süzülüşüyle tekerlekli sandalyenin bir engel değil, sadece bir araç olduğunu, asıl özgürlüğün ruhumuzda başladığını herkese kanıtladı." ifadelerini kullandı.

Aydoğdu paylaşımında, Yalçın'ın en büyük hayallerinden birinin de gökyüzünde özgürce uçmak olduğunu belirterek, aldığı paraşüt eğitimiyle yakında bu hayaline de kavuşacağını kaydetti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı