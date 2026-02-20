Haberler

Erzincan'da şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı

Erzincan'da şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen iftar programında, "Bugün aynı sofrada buluşabiliyorsak bunu aziz şehitlerimizin cesaretine ve ailelerimizin metanetine borçluyuz." dedi.

Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen iftar programında, "Bugün aynı sofrada buluşabiliyorsak bunu aziz şehitlerimizin cesaretine ve ailelerimizin metanetine borçluyuz." dedi.

Erzincan Valiliği koordinesinde, Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programa; Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Yavuz Özcan, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrayı paylaşmaktan onur duyduklarını belirterek, "Eğer bugün Erzincan'ımızın bu huzurlu akşamında iftarımızı birlikte açabiliyorsak, bu huzur evlatlarımızın cesareti ve sizlerin metanetli, dirayetli o asil duruşu sayesindedir." dedi.

Kapılarının ve gönüllerinin her zaman şehit yakınları ve gazilere açık olduğunu ifade eden Canpolat, vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise sağlıklı ve bereketli bir ömür temennisinde bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gece yarısı çok sayıda atama! İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti

İki bakanlıkta kritik isimler değişti
İçişleri Bakanlığı'na kritik atama! İlk türbanlı vali bakan yardımcısı oldu

İlk türbanlı vali, bakan yardımcısı oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Uğurcan Çakır'ı yedekleyecek kaleci geliyor! İşte o isim

Uğurcan'ı yedekleyecek kaleci geliyor! İşte o isim
Napoli'den Galatasaray'a dev jest

Napoli'den Galatasaray'a görülmemiş jest
Vitor Pereira'dan ''Bir gün Fenerbahçe'de görev almak ister misiniz?' sorusuna cevap

''F.Bahçe'de görev almak ister misiniz?" sorusuna verdiği cevap bomba
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada! Son halleri ağızları açık bıraktı

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra bir arada