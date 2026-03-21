Erzincan'da devlet himayesindeki çocukların bayramı kutlandı

Erzincan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'ne ziyaret gerçekleştirildi. Devlet himayesindeki çocuklarla bir araya gelinirken, çocukların ve kurum çalışanlarının Ramazan Bayramı kutlandı.

Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, bayram programı kapsamında Erzincan Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla bir süre vakit geçirdi. Çocuklarla yakından ilgilenen Aydın, çeşitli hediyeler vererek, miniklerin bayram sevincine ortak oldu.

Kurum çalışanlarının da Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Aydın, çocukların bakım ve korunma süreçlerinde görev yapan personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - ERZİNCAN

