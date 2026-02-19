Haberler

Erzincan'da Ramazan'ın ilk teravihinde camiler doldu

Ramazan ayının gelişiyle birlikte Erzincan'da vatandaşlar camilere akın ederek ilk teravih namazlarını kıldı. İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, ramazanın önemi hakkında sohbet etti.

Erzincan'da Ramazan ayının ilk teravih namazı dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelişiyle birlikte kentte başta Terzibaba Camii ve Cami Kebir olmak üzere birçok camide ilk teravih namazı kılındı. Akşam saatlerinden itibaren camileri doldurmaya başlayan vatandaşlar, yatsı namazının ardından saf tutarak teravih namazını eda etti.

7'den 70'e çok sayıda vatandaşın katıldığı namazda camilerde huzur dolu görüntüler oluştu. Manevi atmosferi yaşamak isteyen çocuklar da aileleriyle birlikte saf tuttu.

Erzincan İl Müftülüğü görevini yürüten İsmail Fakirullahoğlu, Terzibaba Camii'nde namaz öncesi yaptığı sohbetinde Ramazan ayının önemi ve orucun faziletine değindi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, Ramazan ayı boyunca hatimle teravih namazı kılınacak camilerin Şemseddin Uçar Camii, Kızılay Camii, Boyacılar Camii, Hafız Mehmet Aydın Camii ve Hamidiye Camii olarak belirlendiği bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
