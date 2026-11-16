Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzincan'da oto ustası Çalışkan, soğukta vurdurma ve yanlış takviyeye karşı uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da oto ustası Çalışkan, soğukta vurdurma ve yanlış takviyeye karşı uyardı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Otlukbeli, Çayırlı, Tercan ve Refahiye ilçelerinde soğukta aküsü biten araçların vurdurulması ve yanlış takviye, triger kopması ve motor hasarına yol açabiliyor. Oto ustası Ufuk Çalışkan, sürücüleri kış öncesi bakım ve aküde teknisyen yardımı konusunda uyardı.

Erzincan'ın Otlukbeli, Çayırlı, Tercan ve Refahiye ilçelerinde gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken soğuk havayla birlikte akü arızalarına dikkat çeken uzmanlar, vurdurma yöntemiyle çalıştırılan araçlarda triger kopması ve motor hasarına kadar uzanan ciddi arızalar oluşabileceğini belirtti.

Oto sanayi ustası Ufuk Çalışkan, aküsü biten araçların mutlaka teknisyen yardımıyla çalıştırılması gerektiğini söyleyerek yanlış takviye bağlantılarının da elektronik aksamı tamamen bozabileceğini ifade etti.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte araç akülerinin daha hızlı güç kaybettiği, özellikle sert rüzgarın aracın ön tarafından gelmesi durumunda akülerin çok daha çabuk zayıfladığı belirtiliyor. Uzmanlar, aküsü biten araçların vurdurma yöntemiyle çalıştırılmasının yüksek maliyetli motor hasarlarına yol açabileceği konusunda sürücüleri uyarıyor.

Soğukta uzun süre bekleyen araçların akülerinin normalden çok daha erken boşaldığı, bunun sonucunda bazı sürücülerin aracı vurdurarak çalıştırmaya yöneldiği ifade ediliyor. Ancak bu yöntemin triger kayışının kopması, yağ pompasının zarar görmesi ve zincir kırılması gibi ciddi arızalara sebep olabileceği belirtiliyor. Öte yandan, gelişigüzel yapılan takviye işlemlerinin ise araçların elektronik aksamında büyük hasarlara yol açabileceği aktarılıyor.

Erzincan'da otomotiv ustası Ufuk Çalışkan, sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Araçların her kış sezonu öncesi mutlaka bakımdan geçirilmesi gerektiğini söyleyen Çalışkan, aküsü biten araçlarda bilinçsiz müdahalelerin büyük maliyetlere neden olabileceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Patronların Patronu' hayatını kaybetti! Meksika'nın en korkulan uyuşturucu baronuydu

"Patronların Patronu" hayatını kaybetti
Nebahat Çehre'den Haluk Bilginer'e yanıt! Aynı ifadeyi üç kez tekrarladı

Nebahat Çehre'den Haluk Bilginer'e yanıt! Aynı ifadeyi üç kez tekrarladı
Sağlık Bakanı eczaneye gitti, yerinde bulamayınca telefonla aradı! Sebebi şaşırttı20

Bakan Memişoğlu'nun yerinde bulamadığı eczacıya jesti unutulmaz

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Futbol Takımımız, Fransa'ya 2 golle kaybetti35

Millilerimiz Uluslar Ligi'nde ''0'' çekti
Kayseri'de dudak uçuklatan altın günü! 100 gramlık külçe dağıttılar38

Ne gram ne de çeyrek! Altın gününde çıtayı arşa çıkardılar
43 maçlık seri bitti! İngiltere, İspanya'yı 5 gollü maçta devirdi

İspanya-İngiltere maçında tam 5 gol çıktı! İşte kazanan
4-1'lik hezimet sonrası Ronaldo sorusu geldi! Jorge Jesus verdiği cevapla alay etti

4-1'lik hezimet sonrası Ronaldo sorusuna verdiği cevapla alay etti
Zidane'dan Türkiye itirafı

Kazandı ama Türkiye'yi övdü! Arda Güler'e ayrı parantez açtı
TFF'den Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama19

Kötü haber az önce duyuruldu
Suudi Arabistan'ın başkentinde füze alarmı! Husiler havalimanı ve finans merkezini hedef aldı13

Ülkenin başkentinde kabus gecesi! Füzeler art arda indi