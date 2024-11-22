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Erzincan'da Odunlukta Çıkan Yangın Evleri Tehdit Etmeden Söndürüldü

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Erzincan'ın Günebakan köyünde gece saatlerinde odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Odunlukta çıkan yangın evlere sirayet etmeden söndürüldü

ERZİNCAN - Erzincan'ın Günebakan köyünde odunlukta çıkan yangın evlere sirayet etmeden söndürüldü.

Günebakan köyünde gece saatlerinde odunlukta yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine yangını fark eden köy sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine Erzincan ve Üzümlü ilçesinde itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle odunlukta çıkan yangın evlere sirayet etmeden söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangında maddi hasar oluştu.

Erzincan'da Odunlukta Çıkan Yangın Evleri Tehdit Etmeden Söndürüldü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel
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