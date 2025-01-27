Erzincan'da Miraç Kandili Coşkuyla Kutlandı

Erzincan'da Miraç Kandili, camilerde düzenlenen programlarla coşkuyla kutlandı.

Erzincan'da camilerde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi. Camileri dolduran vatandaşlar, dualar ederek Miraç gecesini ihya etti. Okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif, kılınan namaz ve yapılan dualarla Miraç Kandili idrak edildi. - ERZİNCAN