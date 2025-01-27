Erzincan'da Miraç Kandili Coşkuyla Kutlandı
Erzincan'da camilerde düzenlenen programlarla Miraç Kandili, dualar ve ibadetlerle coşkuyla ihya edildi.
Erzincan'da Miraç Kandili, camilerde düzenlenen programlarla coşkuyla kutlandı.
Erzincan'da camilerde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi. Camileri dolduran vatandaşlar, dualar ederek Miraç gecesini ihya etti. Okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif, kılınan namaz ve yapılan dualarla Miraç Kandili idrak edildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel