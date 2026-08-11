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Erzincan'da Dev Yılan Şaşkınlığı: Minik Çocuğun İlk Karşılaşması Kamerada

Erzincan'da Dev Yılan Şaşkınlığı: Minik Çocuğun İlk Karşılaşması Kamerada
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Erzincan'da yerleşim yerleri yakınında görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, hayatında ilk kez böyle bir yılanla karşılaşan minik Mehmet Han'ın şaşkınlığını ve merakla izlemesini beraberinde getirdi. Babasıyla birlikte güzergahtan geçen çocuğun yılanı korkmadan izlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erzincan'da yerleşim yerlerinin yakınında yılan görüldü. İlk kez yılan gören minik çocuğun şaşkınlığı ve hayvanı dikkatle izlemesi kameraya yansıdı.

Sıcak havaların etkisiyle yuvasından çıkan ve boyunun yaklaşık 2 metre olduğu tahmin edilen yılan, yerleşim alanına yakın bir noktada görüntülendi. O sırada babasıyla birlikte güzergahtan geçen Mehmet Han isimli çocuk, hayatında ilk defa bu kadar büyük bir yılanla karşılaşmanın şaşkınlığını yaşadı. Yılanı dikkatli bir şekilde izleyen minik çocuk, hayvanın hareketlerini meraklı gözlerle takip etti.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, çocuğun yılanı korkmadan izlediği anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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