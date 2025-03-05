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Erzincan'da koyun ve kuzuların coşkulu buluşması

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Erzincan'da baharın habercisi kuzuların anneleri ile buluşması renkli görüntüler ortaya çıkardı. Kapının açılmasıyla birlikte anne ve yavrular birkaç dakika içinde ses ile kokuları sayesinde birbirlerini bulurken o anlar dron ile görüntülendi.

Koyunların kuzulama döneminin başlaması ile birlikte birçok yerde olduğu gibi Erzincan'da da renkli görüntüler oluştu. Merkeze bağlı Günebakan köyünde koyun besleyen üreticiler, koyun ve kuzularının buluşmasını sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez gerçekleştiriyor.

Kuzulayan koyunlar, bir süre yavrularıyla aynı mekanda bırakılıyor. Daha sonra ayrı yere konulan kuzular, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere anneleriyle bir araya geliyor. Buluşma saatinin yaklaşmasıyla koyunlar dışarıda, kuzular ise ağıllarda melemeye başlıyor.

Erzincan'da koyun ve kuzuların coşkulu buluşması

DRON İLE SANİYE SANİYE KAYDA ALINDI

Kapının açılmasıyla birlikte anne ve yavrular birkaç dakika içinde ses ile kokuları sayesinde birbirlerini buluyor. Renkli ve duygusal görüntüler oluşturan o anlar, dron ile saniye saniye kayda alındı.

Erzincan'da koyun ve kuzuların coşkulu buluşması

"ŞUBATIN İLK HAFTASINDA DOĞUMLAR BAŞLIYOR"

Koyun ve kuzuları günde iki defa buluşturduklarını belirten Furkan Aydın, "Günde iki kez kuzular anneleriyle buluşuyor. Herkes kendi yavrusunu tanır. Her hayvanın kendisine has kokusu vardır. Sesiyle, rengiyle, kokusuyla hisseder. Herkes kendi yavrusunu tanır. Şubatın ilk haftasında doğumlar başlıyor. Sonlarına doğru biter. Mayısın birine kadar emziriyoruz sonra ise sağım zamanına geçiyor. 250 hayvanımız var. Çok yorucu bir iş" dedi.

Erzincan'da koyun ve kuzuların coşkulu buluşması
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM KÜÇÜKKAYA - Yerel
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

Allahın şu rahmet eserlerine bakın lütfen. Başka kim bu hayvanların içine bu merhameti koyabilir ki?

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Haber YorumlarıAtilla İlhami:

O kadar kuzu ve koyun o karmaşa da eliyle koyuş gibi birbirlerini bulabiliyorlar. Allah'ın Rahmet'i işte.

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Haber YorumlarıAlkurt:

Maşallah, harika bir viedo

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