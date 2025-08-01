Erzincan'da İnekler Sıcak Havada Gölette Serinliyor

Erzincan'da İnekler Sıcak Havada Gölette Serinliyor
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Aşırı sıcakların etkisiyle Erzincan'da çobanlar, büyükbaş hayvanları gölete sokarak serinletmeye çalışıyor. Çoban Mücahit Fırat, ineklerin sıcaktan bunalmaması için bu yöntemi kullandıklarını belirtti.

Erzincan'da sıcak havadan bunalan onlarca büyükbaş hayvan gölette serinledi.

Türkiye genelinde yaşanan aşırı sıcaklar insanlar kadar hayvanları da etkiledi. Genellikle mandaların suya girerek serinlediği görülürken bu kez serinleyen inekler oldu. Erzincan'da çobanlar öğle saatlerinde sıcaktan bunalar büyükbaş hayvanları gölete sokarak serinletmeye çalıştı.

Büyükbaş hayvanlara çobanlık yapan Mücahit Fırat, bu yıl Erzincan'da yaşanan aşırı sıcaklardan dolayı hayvanların bunaldığını aktardı. Havaların sıcak olduğu zamanlarda inekleri suya soktuklarını söyleyen Fırat serinleyen ineklerin rahatladığını belirterek daha sonra inekleri otlamaya bıraktıklarını kaydetti.

Fırat, "Her yerde gölet var. Her yerde hayvanları suya sokmaya çalışıyoruz. Bu şekilde serinletiyoruz ki hayvanlar hastalanmasın. Sıcaktan etkilenmesin" şeklinde konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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