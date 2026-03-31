İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Kosovalı taraftarlar, A Millî Takım'ımızın konakladığı otelin önünde havai fişekler patlattı. Zaten yüksek tansiyonla beklenen maç öncesi yaşanan bu olay atmosferi daha da gerdi. Güvenlik önlemlerinin artırılması beklenirken, yetkililerin nasıl bir adım atacağı merak konusu.

A Milli Futbol Takımı'nın Kosova ile oynayacağı kritik maç öncesi gece saatlerinde yaşanan olaylar gündeme damga vurdu.

OTEL ÖNÜNDE HAVAİ FİŞEKLİ TACİZ

Kosovalı taraftarlar, A Milli Takım'ın konakladığı otelin önünde havai fişekler patlattı. Gece saatlerinde yapılan bu eylemin, futbolcuların dinlenmesini engellemeye yönelik olduğu değerlendirildi.

MAÇ ÖNCESİ GERGİNLİK ARTIYOR

Zaten yüksek tansiyonla oynanması beklenen karşılaşma öncesinde yaşanan bu olay, atmosferi daha da gerdi. Güvenlik önlemlerinin artırılması bekleniyor.

GÖZLER YETKİLİLERDE

Yaşanan gelişmenin ardından yetkililerin nasıl bir adım atacağı merak konusu olurken, olay sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet efe:

bunlar bizim sayemizde hayata tutunmaya çalışan kosova halkı mı??

Haber YorumlarıMali:

bunlara ne oluyor Allah aşkına.

