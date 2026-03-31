Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabaha karşı yaşanan kan donduran olayda, bir şahıs boşanma aşamasındaki eşini ve ailesinden 3 kişiyi başlarından vurarak öldürdü. Katliam sonrası kaçan zanlı kısa sürede yakalandı.
4 KİŞİYİ BAŞINDAN VURDU
Olay, Turgutlu ilçesi Kabaçınar Mahallesi'nde 31 Mart 2026 günü saat 04.04 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Coşkun isimli şüpheli, boşanma aşamasında olduğu eşi Sare Coşkun ile birlikte kayınpederi Musa G, kayınvalidesi Fadime G ve kayınbiraderi 13 yaşındaki Y.C.G.'yi başlarından ateşli silahla vurarak öldürdü.
KATİL ZANLISI YAKALANDI
Silah sesleri üzerine yapılan ihbar sonrası olay yerine sevk edilen Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçan şüpheli, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kan donduran olayla ilgili olarak Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken, adli tahkikatın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.