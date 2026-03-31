Elleri kelepçeli halde polis aracından böyle firar etti

ABD'de gözaltına alınan kelepçeli bir kadın, polis aracının arka camından sıyrılarak kaçtı. O anlar hem çevredeki vatandaşlar hem de polis kamerası tarafından kaydedildi. Polisler fark etmeden koşarak uzaklaşan kadın kısa sürede gözden kayboldu. Olay sosyal medyada gündem olurken, güvenlik zafiyetiyle ilgili inceleme başlatıldı.

ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Muskegon Heights kentinde yaşanan olay, sosyal medyada gündem oldu. Gözaltına alınan bir kadının, kelepçeli haldeyken polis aracından kaçtığı anlar hem çevredeki vatandaşlar hem de polis kamerası tarafından kaydedildi.

KELEPÇELİ HALDE CAMDAN SIYRILDI

Görüntülerde, kadının polis aracının arka bölümündeki camdan kendini zorlayarak dışarı çıkardığı görüldü. Ellerinin kelepçeli olmasına rağmen dar alandan geçmeyi başaran kadın, yere iner inmez hızla koşmaya başladı.

POLİSLER FARK ETMEDEN KAÇTI

O anlarda polislerin araca oldukça yakın mesafede olduğu ancak kaçışı anında fark edemedikleri dikkat çekti. Kadın, kısa sürede gözden kaybolurken, olayın ardından geniş çaplı arama başlatıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Hem görgü tanıklarının çektiği görüntüler hem de polis vücut kamerasına yansıyan anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Olay, “film sahnesi gibi kaçış” yorumlarıyla gündeme taşındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, hem kaçan kadının yakalanması hem de güvenlik zafiyetinin araştırılması için inceleme başlattı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Evinde arama yapılıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı
Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti

Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Kameraman için gerekli onlemleri aldınız mı :))))

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polisin talebini reddetti, 350 bin lira ceza yedi

Polisin talebini reddeden sürücüye hayatı boyunca unutamayacağı ceza
Güney Sudan'da bir maden ocağına yapılan silahlı saldırıda en az 74 kişi öldü

Maden ocağında katliam! Çok sayıda ölü var
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı

Bu görüntüden sonra dışardan sipariş verirken iki kez düşüneceksiniz
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın

İsrailli genç kıza teşekkür eden İranlı, bu yanıtı hiç beklemiyordu
Polisin talebini reddetti, 350 bin lira ceza yedi

Polisin talebini reddeden sürücüye hayatı boyunca unutamayacağı ceza
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber

Belediye başkanını tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Korkunç iddia: ABD bu silahı ilk kez İran'da kullandı

ABD bu silahı ilk kez İran'da kullandı