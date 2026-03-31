Elleri kelepçeli halde polis aracından böyle firar etti

ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Muskegon Heights kentinde yaşanan olay, sosyal medyada gündem oldu. Gözaltına alınan bir kadının, kelepçeli haldeyken polis aracından kaçtığı anlar hem çevredeki vatandaşlar hem de polis kamerası tarafından kaydedildi.

KELEPÇELİ HALDE CAMDAN SIYRILDI

Görüntülerde, kadının polis aracının arka bölümündeki camdan kendini zorlayarak dışarı çıkardığı görüldü. Ellerinin kelepçeli olmasına rağmen dar alandan geçmeyi başaran kadın, yere iner inmez hızla koşmaya başladı.

POLİSLER FARK ETMEDEN KAÇTI

O anlarda polislerin araca oldukça yakın mesafede olduğu ancak kaçışı anında fark edemedikleri dikkat çekti. Kadın, kısa sürede gözden kaybolurken, olayın ardından geniş çaplı arama başlatıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Hem görgü tanıklarının çektiği görüntüler hem de polis vücut kamerasına yansıyan anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Olay, “film sahnesi gibi kaçış” yorumlarıyla gündeme taşındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, hem kaçan kadının yakalanması hem de güvenlik zafiyetinin araştırılması için inceleme başlattı.

