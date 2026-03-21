Erzincan'da huzurevi sakinleriyle bayramlaşıldı

Erzincan 100. Yıl Atatürk Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen bayramlaşma programında huzurevi sakinlerinin bayram sevincine ortak olundu.

Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, bayram ziyaretleri kapsamında Erzincan 100. Yıl Atatürk Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkez sakinleriyle bir araya geldi. Merkezde kalan yaşlılarla tek tek bayramlaşan Aydın, büyüklerin hal ve hatırlarını sordu, bir süre sohbet etti.

Yaşlılarla yakından ilgilenen Aydın, büyüklerin toplum için ayrı bir değer taşıdığını vurgulayarak, huzurevi sakinlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı