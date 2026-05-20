Haberler

Erzincanlı hacı adaylarına Arafat vakfesi eğitimi

Erzincanlı hacı adaylarına Arafat vakfesi eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan İl Müftülüğü, kutsal topraklardaki hacı adaylarına Arafat, Müzdelife, şeytan taşlama ve tavaf gibi ibadetlerin usulüne uygun yapılması için bilgilendirme programı düzenledi.

Erzincan İl Müftülüğü tarafından hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan hacı adaylarına yönelik bilgilendirme programı gerçekleştirildi.

Hazret-i Peygamber'in (sas) "Hac, Arafat'tır" hadis-i şerifinden hareketle düzenlenen programda; Arafat Vakfesi, Müzdelife Vakfesi, Mina'da şeytan taşlama, ziyaret tavafı ve sa'y ibadetlerinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesine ilişkin bilgiler verildi.

Hacı adaylarının ibadetlerini bilinçli ve eksiksiz şekilde yerine getirmeleri amacıyla yapılan eğitimlerde, uygulamalı anlatımlar da gerçekleştirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var

Putin'den Trump'a jet yanıt! Pekin'deki kritik zirve başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi

Herkes yabancı teknik adam derken... Beşiktaş'tan yılın sürprizi
ABD'de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı

15 kişinin yaşamını yitirdiği facia anbean kamerada
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında

Meslek lisesinde skandal! Öğrencilerin üzerinden paraları götürmüşler
Milli takım için marş yazacak mı? Tarkan net konuştu

Beklenen açıklamayı yaptı!
Tarihi final! Tüpraş Stadyumu'nda bir ilk yaşanacak

Nefesler tutuldu! Koca bir şehrin hayalleri bu statta gerçekleşecek
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi

Yattaki sarışın kadının kimliği belli oldu! Dikkat çeken "mama" detayı
'Kara kutu' denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı

"Kara kutu" elinde bavullarla kaçarken yakalandı