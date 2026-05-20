Maç bitince binlerce taraftar sokaklara döküldü

Arsenal’ın 22 yıl sonra Premier Lig şampiyonu olmasının ardından binlerce taraftar sokaklara döküldü. Londra’da gece boyunca büyük kutlamalar yaşandı.

Arsenal'ın Premier Lig'de 22 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından binlerce taraftar sokaklara akın etti.

LONDRA KIRMIZI-BEYAZA BÜRÜNDÜ

Manchester City’nin Bournemouth karşısında puan kaybetmesiyle birlikte Arsenal resmen şampiyon oldu. Bitiş düdüğünün ardından Londra’da büyük kutlamalar başladı.

BİNLERCE TARAFTAR SOKAĞA İNDİ

22 yıllık şampiyonluk hasretinin sona ermesiyle Arsenal taraftarları sokakları doldurdu. Binlerce futbolsever marşlar söyleyip meşaleler yakarak tarihi başarıyı kutladı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Uzun yıllardır Premier Lig kupasını bekleyen Arsenal taraftarları büyük mutluluk yaşadı. Bazı taraftarların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

ARTETA’YA BÜYÜK SEVGİ

Mikel Arteta için tezahüratlar yapan taraftarlar, İspanyol teknik adamı kulüp tarihine geçen isimler arasına koydu. Arteta yönetimindeki Arsenal, 2003-04 sezonundan sonra ilk kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

KUTLAMALAR GECE BOYU SÜRDÜ

Şampiyonluk sonrası Londra’nın birçok noktasında kutlamalar gece boyunca devam etti. Arsenal taraftarları tarihi zaferin coşkusunu doyasıya yaşadı.

Alper Kızıltepe
