Hem 127 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa'ya gittiler hem de Arsenal'i şampiyon yaptılar

İngiltere Premier Lig’de Bournemouth tarihi bir başarıya imza attı. Manchester City ile 1-1 berabere kalan İngiliz ekibi, bitime 1 hafta kala Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi.

TARİHİNDE İLK KEZ AVRUPA’DA

Vitality Stadyumu’nda oynanan mücadelede Manchester City karşısında 1-1’lik beraberlik alan Bournemouth, puanını 56’ya yükseltti. Bu sonuçla birlikte Bournemouth, 127 yıllık kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazandı.

MANCHESTER CITY’DEN KRİTİK PUAN

Premier Lig’in güçlü ekiplerinden Manchester City karşısında alınan puan Bournemouth için tarihi önem taşıdı. İngiliz ekibi son hafta öncesinde rakipleriyle arasındaki puan farkını açarak Avrupa biletini matematiksel olarak garantiledi.

YENİLMEZLİK SERİSİ 17 MAÇA ÇIKTI

Teknik direktör Andoni Iraola yönetimindeki Bournemouth’un yükselen performansı dikkat çekti. İngiliz ekibi ligdeki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı. Bournemouth son mağlubiyetini 3 Ocak tarihinde Arsenal karşısında yaşamıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İHTİMALİ SÜRÜYOR

Bournemouth’un sezonu Şampiyonlar Ligi biletiyle tamamlama ihtimali de bulunuyor. Aston Villa’nın UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olması ve ligi 5. sırada bitirmesi halinde İngiltere’ye ayrılan ekstra kontenjan 6. sıradaki takıma geçecek. Bu senaryoda Bournemouth’un Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansı doğacak.

ARSENAL 22 YIL SONRA ŞAMPİYON

Öte yandan Manchester City’nin puan kaybı sonrası Arsenal, bitime 1 hafta kala Premier Lig şampiyonluğunu ilan etti. Londra ekibi böylece 22 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi.