Haberler

"Boynuz kulağı geçti" dedirten olay! Arteta resmen tarih yazdı

'Boynuz kulağı geçti' dedirten olay! Arteta resmen tarih yazdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, Manchester City’nin Bournemouth karşısında puan kaybetmesi sonrası Premier Lig’de 22 yıl sonra şampiyon oldu. İspanyol teknik adam kariyerinin ilk Premier Lig kupasını kazandı. Guardiola'nın yanında yetişen eski futbolcusu Mikel Arteta'nın önderliğinde son verdi.

  • Arsenal, 2003-04 sezonundan sonra ilk kez Premier Lig şampiyonu oldu.
  • Mikel Arteta, teknik direktörlük kariyerindeki ilk Premier Lig şampiyonluğunu kazandı.
  • Arsenal, duran toplardan bulduğu 18 golle Premier Lig rekoru kırdı.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, Premier Lig’de tarihi bir başarıya imza attı. Manchester City’nin Bournemouth deplasmanında puan kaybetmesinin ardından Londra ekibi bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

22 YILLIK HASRET BİTTİ

Premier Lig’in 37. haftasında Manchester City, Bournemouth ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından puan farkını 4’e çıkaran Arsenal, 2003-04 sezonundan sonra ilk kez şampiyon oldu.

ARTETA’NIN İLK PREMIER LİG ZAFERİ

2019 yılında Arsenal’ın başına geçen Mikel Arteta, teknik direktörlük kariyerindeki ilk Premier Lig şampiyonluğunu yaşadı. İspanyol teknik adam son yıllarda zirve yarışının içinde tuttuğu takımını bu kez mutlu sona ulaştırdı.

BOYNUZ KULAĞI GEÇTİ

Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yaptıktan sonra eski kulübü Arsenal'de 2019'da teknik direktörlük görevine getirilen Mikel Arteta, yıllar sonra yanında yetiştiği ustası Guardiola'nın önünde ligi şampiyon bitirerek Londra ekibinin makus kaderini değiştirdi.

ARSENE WENGER SONRASI İLK

Arsenal, Premier Lig’de son şampiyonluğunu Arsene Wenger yönetiminde 2003-04 sezonunda yaşamıştı. “O yenilmezler” olarak tarihe geçen kadronun ardından gelen en büyük başarıya Arteta imza attı.

DURAN TOPLAR ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ

Arsenal’ın bu sezon duran toplardaki başarısı dikkat çekti. Londra ekibi korner organizasyonlarından bulduğu 18 golle Premier Lig rekoru kırdı.

GÖZLER ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE

Premier Lig’de mutlu sona ulaşan Arsenal şimdi gözünü Şampiyonlar Ligi finaline çevirdi. Topçular, 30 Mayıs’ta Puskas Arena’da PSG ile karşı karşıya gelecek. Arsenal’in mücadeleyi kazanması halinde kulüp tarihindeki ilk Avrupa kupasını müzesine götürecek.

GUARDIOLA İÇİN BİR İLK

Öte yandan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola kariyerinde ilk kez üst üste iki sezonu şampiyonluk yaşamadan tamamladı. Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal karşılaşmada 89. dakikada oyuna dahil oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem

Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var

Putin'den Trump'a jet yanıt! Pekin'deki kritik zirve başladı
ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan 'savaş yetkileri' tasarısını kabul etti

Savaş kararı! ABD senatosu 7. oylamada sonunda kabul etti
Erdoğan'dan 'Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz' diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin

Spor Bakanı'nın canlı yayındaki sözlerine Erdoğan'dan müdahale
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi

Yattaki sarışın kadının kimliği belli oldu! Dikkat çeken "mama" detayı
Köy sulara gömüldü, minarenin ucu görünür kaldı

Köy sulara gömüldü, minarenin ucu görünür kaldı
Çin'i sel vurdu! 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp

Ülke sular altında kaldı! Çok sayıda ölü, onlarca kayıp var
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Cami önünde gizemli infaz! Polis geniş çaplı soruşturma başlattı
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler

Jandarmanın silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Tottenham yine kaybetti! Küme düşmemeleri için son bir şansları var

Yine kaybettiler! Son maçı da yenilir, rakipleri kazanırsa düşüyorlar
Mide bulandıran olay! Küçük kızı, tacizden 'Anne' feryadı kurtardı

Güpegündüz mide bulandıran olay! Küçük kızı, "Anne" feryadı kurtardı