'Boynuz kulağı geçti' dedirten olay! Arteta resmen tarih yazdı

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, Premier Lig’de tarihi bir başarıya imza attı. Manchester City’nin Bournemouth deplasmanında puan kaybetmesinin ardından Londra ekibi bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

22 YILLIK HASRET BİTTİ

Premier Lig’in 37. haftasında Manchester City, Bournemouth ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından puan farkını 4’e çıkaran Arsenal, 2003-04 sezonundan sonra ilk kez şampiyon oldu.

ARTETA’NIN İLK PREMIER LİG ZAFERİ

2019 yılında Arsenal’ın başına geçen Mikel Arteta, teknik direktörlük kariyerindeki ilk Premier Lig şampiyonluğunu yaşadı. İspanyol teknik adam son yıllarda zirve yarışının içinde tuttuğu takımını bu kez mutlu sona ulaştırdı.

BOYNUZ KULAĞI GEÇTİ

Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yaptıktan sonra eski kulübü Arsenal'de 2019'da teknik direktörlük görevine getirilen Mikel Arteta, yıllar sonra yanında yetiştiği ustası Guardiola'nın önünde ligi şampiyon bitirerek Londra ekibinin makus kaderini değiştirdi.