İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi

Mahkemeye sevk edildi! Ekrem İmamoğlu için tutuklama talebi
İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı

Savcılığın kararının ardından Çağlayan Adliyesi karıştı
Saraçhane'deki protestolarda polise asitli saldırı

Saraçhane'deki protestolarda polise asitli saldırı
RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına 'İmamoğlu' uyarısı

RTÜK Başkanı'ndan tv kanallarına çok sert "İmamoğlu" uyarısı

Erzincan'da Fiat Tofaş Araç Alev Alev Yandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da seyir halindeki Fiat Tofaş, aniden alev aldı. Sürücü durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Araç yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Erzincan'da Fiat Tofaş araç alev alev yandı

ERZİNCAN - Erzincan'da seyir halindeki Fiat Tofaş araç alev alev yandı.

Olay, Erzincan Mimarsinan Mahallesi 1191 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, O.M.'nin kullandığı 24 ABR 056 plakalı Fiat Tofaş araç seyir halindeyken bir anda alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerini aradı.

Vatandaşların evlerinin balkonundan cep telefonu kamerası ile kaydettiği yangında, araç kısa sürede tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Erzincan'da Fiat Tofaş Araç Alev Alev Yandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title