Üye Girişi
Haberler
DEM Parti İmralı heyeti: Tüm partiler gerilimli süreci geride bırakma arzusunda

DEM heyetinden beklenen açıklama: Tüm partilerin ortak bir arzusu var
Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi
İsrail 11.00'de ateşkes kararını verecek

Saat netleşti! Dünyanın gözü kabineden çıkacak kararda
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: Aylık gelirim 85 bin TL

Rıza Akpolat'ın ifadesinde çarpıcı detay! Aylık gelirini de açıklamış

Erzincan'da Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzincan'da Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan İl Müftüsü ve yardımcıları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın projeleri ve yarışmalarını görüşmek üzere Müftülük Konferans Salonunda bir araya geldi.

Erzincan İl Müftüsü ve müftü yardımcılarının katılımlarıyla Müftülük Konferans Salonunda Ocak 2025 mutat personel toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Türkiye Yüzyılında Diyanet İşleri Başkanlığı Belgeseli" adlı sinevizyon sunumu, "Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmaları" duyurusu ve yine Diyanet İşleri Başkanlığının; "Vatandaşlara Yönelik 2. Hafızlık Yarışması" gibi konular istişare edildi. Toplantı tavsiyelerle sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

DEM heyetinden beklenen açıklama: Tüm partilerin ortak bir arzusu var
img

NATO'dan Putin'e gözdağı! Bunu ilk kez yaptılar
img

9-0'lık maç sonrası dünyaca ünlü yıldızın kalemini kırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli tarafından göreve getirilen Antalya İl Başkanı Onur Temel istifa etti

Bahçeli göreve getirmişti! İstifasını sosyal medyadan duyurdu
Haydi Kerem: Beklediği fırsat ayağına kadar geldi

Beklediği fırsat ayağına kadar geldi
ABD'den sürpriz Suriye hamlesi! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı

ABD'den beklenmedik karar! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı
TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

Salih Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
Yok artık Arda Güler! 70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.