Erzincan'da Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzincan İl Müftüsü ve müftü yardımcılarının katılımlarıyla Müftülük Konferans Salonunda Ocak 2025 mutat personel toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Türkiye Yüzyılında Diyanet İşleri Başkanlığı Belgeseli" adlı sinevizyon sunumu, "Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmaları" duyurusu ve yine Diyanet İşleri Başkanlığının; "Vatandaşlara Yönelik 2. Hafızlık Yarışması" gibi konular istişare edildi. Toplantı tavsiyelerle sona erdi. - ERZİNCAN