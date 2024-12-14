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Erzincan'da Çiftçilere Yeni Destekleme Modeli Eğitimi

Erzincan'da Çiftçilere Yeni Destekleme Modeli Eğitimi
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Cuma Buluşmaları ile Erzincan'da 5 bin 600 çiftçiye planlı üretim ve yeni destekleme modeli hakkında eğitim verildi. İl Müdürü Murat Şahin, tarımsal üretimin geleceği için suyun önemine dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yaklaşık 8 hafta önce başlatılan Cuma Buluşmaları kapsamında Erzincan genelinde 9 ilçede 162 köy ve mahallede 5 bin 600 çiftçiye planlı üretim ve yeni destekleme modeli kapsamında eğitim programı verildi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, dünyanın tarımsal üretimde önemli ülkelerinin iklim değişikliği, tarladan sofraya kadar gıda güvenliği, sürdürülebilirlik gibi uygulamaları dahil, birçok konuda yeni normal dediğimiz etkenlere cevap vermeye çalıştığını ifade etti.

İl Müdürü Şahin, "Biz de ülke olarak, Bakanlığımızın önderliğinde bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen yeni düzenlemeyle birlikte, Tarımda yeni bir dönem olan bitkisel üretim planlaması 1 Eylül 2024 tarihi itibarıyla hayata geçirildi. Birçok ilki barındıran bitkisel üretimde yeni destekleme modeli başladı" diye konuştu.

Tarımsal üretim planlamasının bundaki sonraki dönemlerinin en önemli girdisinin artık su olacağını kaydeden İl Müdürü Murat Şahin, "Tarımsal üretim açısından toprak ve suyun azalması ve kirlenmesi ile ne kadar büyük bir riskle karşı karşıya kaldığımızı görmekteyiz. Bakanlık olarak bu risklere; sürdürülebilir, verimli, kaliteli, kayıtlı ve yatırım yapılan bir sektörle cevap vermiş olacağız. Bu yıl şubat ayında hayvancılık yol haritası da hazırlanarak uygulamaya kondu. Başta hayvan hastalıkları ile mücadele edilecek. Hem büyük başta hem de küçükbaşta daha verimli sürü oluşumu sağlanacak. Ari işletmelere, genç ve kadın üreticilerimize ilave destekler verilecek. Sınırlama olmaksızın üretilen her buzağı, oğlak ve kuzuya destek ödemesi yapılacak. Verilen tarımsal kredileri tamamen üretim planlamasına odakladık. Hibe programları, sözleşmeli üretim, kayıtlılık, tarım sayımı, işlenmeyen arazilerin tarımsal üretime kazandırılması gibi konuları üretim planlamasının en önemli başlıkları olarak ortaya koyduk" diye konuştu.

İl Müdürü Murat Şahin konuşmasını, "Bitkisel üretim planlamasında yer alan üreticilerimiz, hangi havzada, hangi ürünü ekerse nasıl bir destek alacağını bugünden itibaren önümüzdeki 3 yıl boyunca biliyor olacak. Stratejik ürünlere ilave planlama desteği yine ilk kez bu modelde gerçekleştirilmiş olacak. Destek tutarlarının girdi maliyetleri baz alınarak belirlenmesi ve değişime göre güncellenmesi bu modelde söz konusu olacak" diye sürdürdü.

Erzincan ve ilçelerinde planlı üretim ve yeni destekleme modeli konusunda çiftçi ve üreticilerin bilgilendirme sürecinin devam ettiğini kaydeden İl Müdürü Murat Şahin, "Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda bu eğitim programları sürekli devam ediyor. Hava şartları uygun olduğu zaman köylerde, uygun olmadığı durumlarda ilçe merkezlerinde ekiplerimiz çalışmaya devam ediyor" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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