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Erzincan'da Birim Amirleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzincan'da Birim Amirleri Toplantısı Gerçekleştirildi
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, vali yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda kamu hizmetleri ve projelerin durumu değerlendirildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında vali yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla Birim Amirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda ilk olarak birim amirleri tarafından kurumlarınca yürütülen çalışmalar ve takip edilen projelerde gelinen son durum hakkında Vali Aydoğdu'ya ve katılımcılara bilgi verildi.

Vali Aydoğdu; kamu hizmetlerinin vatandaşların memnuniyetini esas alan bir hizmet anlayışıyla sunulması, kamu kaynaklarının verimli ve etkin kullanılması, ilgili kurumların iş birliği içerisinde hareket ederek devam eden yatırımları yakından takip etmeleri ve planlanan sürelerde tamamlamaları, planlanan yeni yatırım projelerinin ise hızlı bir şekilde hazırlanarak gerekli takibin bizzat birim amirleri tarafından yapılmasını talimat ederek tüm birim amirlerine ve personellere başarılar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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