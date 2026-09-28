Erzincan'da ailelere Ergan Dağı'nda dijital detoks kampı düzenlendi

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Erzincan'da anne, baba ve çocukların teknolojiden uzaklaşarak birlikte kaliteli zaman geçirmeleri amacıyla "Dijital Detoks Kampı" gerçekleştirildi.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 26-27 Eylül tarihlerinde Ergan Dağı'nda düzenlenen kampa aileler katıldı.

2 gün bir gece süren kampta katılımcılar, doğa yürüyüşleri, çalışma atölyeleri, sportif aktiviteler, kano, aile söyleşileri, zeka ve geleneksel oyunlar ile aile içi iletişim çalışmalarına katıldı.

Çocukların aileleriyle birlikte şarkılar söylediği etkinliklerde, teknolojiden uzak doğayla iç içe zaman geçirilerek aile bağlarının güçlendirilmesine yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi.

Kamp kapsamında dijital bağımlılıkla mücadelede aile içi iletişimin ve birlikte kaliteli zaman geçirmenin önemine ilişkin farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Etkinlikte ailelerin teknoloji kullanımını bilinçli şekilde sürdürmeleri ve ekran başında geçirilen zamanın azaltılarak aile bireyleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı