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Erzincan'da AFAD ve Kent Konseyi Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzincan'da AFAD ve Kent Konseyi Toplantısı Gerçekleştirildi
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Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, acil durumlar için gönüllü sayısının artırılması ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ( Afad ) bağlı Afet Yönetim Merkezinde AFAD İl Müdürü Enver Özcan koordinesinde Erzincan Kent Konseyi üyeleri ile bir araya gelindi.

Çalıştay ortamında gerçekleşen toplantıda Erzincan'la ilgili konular ele alındı. Bu kapsamda gönüllü sayılarının artırılması, Erzincan'da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının meydana gelebilecek acil durumlar için kapasitelerinin arttırılması ve toplumda farkındalık oluşturulması konuları masaya yatırıldı.

İl Müdürü Enver Özcan toplantıya tam kadro katılan Erzincan AFAD personellerine ve Kent Konseyi üyelerine teşekkür etti. Özcan bir sonra ki toplantıda buluşmak dileğinde bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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