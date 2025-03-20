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Erzincan'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem

Erzincan'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin derinliği 6.98 kilometre olarak ölçüldü. Yetkililer, depremin ardından yapılan saha taramalarında can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 21.33'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 4.2 şiddetindeki depremin derinliğinin ise 6.98 kilometre olduğu kaydedildi.

Deprem ile ilgili Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada "20.03.2025 tarihi saat 21.33 sıralarında merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup, şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir." ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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