Erzincan'da 23 Nisan Coşkusu: Terzi Baba Yurdu Gönüllüleri Çocuklarla Bayramı Kutladı

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Terzi Baba Yurdu gönüllü öğrencileri, Erzincan Dörtyol Meydanı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu minik yüreklerle paylaştı.

Terzi Baba Yurdu gönüllüleri, meydanda bayrak ve balonlar dağıtarak çocukların bayram sevincine ortak oldu. Etkinlik boyunca minik yüreklerin yüzleri özel yüz boyalarıyla rengarenk boyandı. 23 Nisan kutlamaları renkli anlara sahne oldu.

Gönüllü gençler, bayraklarla süsledikleri meydanda çocukları eğlendirdi. Ellerinde balonlarla meydanı şenlendiren minikler, yüz boyama etkinliği ile de bayramın coşkusunu doyasıya yaşadı.

Terzi Baba Yurdu yetkilileri gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili "23 Nisan, yalnızca bir bayram değil; özgürlüğün, sevginin ve barışın temsili olarak Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen evrensel bir idealdir." ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN