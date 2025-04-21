Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda

Türkiye için tarihi gün! Artık 11 ülkeden biri konumundayız
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler

1 ay sonra ziyaret edeceği ilçede büyük keder! Adına lokma döktürdüler
Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü! Hatırlamadığı tek an var

Oyuncu Sevil Akdağ hakimlikte döküldü! Hatırlamadığı tek an var

Erzincan'da 23 Nisan Coşkusu: Terzi Baba Yurdu Gönüllüleri Çocuklarla Bayramı Kutladı

Erzincan'da 23 Nisan Coşkusu: Terzi Baba Yurdu Gönüllüleri Çocuklarla Bayramı Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Dörtyol Meydanı'nda Terzi Baba Yurdu'nun gönüllü öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bayrak, balon ve yüz boyama etkinlikleriyle kutladı. Çocuklar bayram sevincini doyasıya yaşadı.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Terzi Baba Yurdu gönüllü öğrencileri, Erzincan Dörtyol Meydanı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu minik yüreklerle paylaştı.

Terzi Baba Yurdu gönüllüleri, meydanda bayrak ve balonlar dağıtarak çocukların bayram sevincine ortak oldu. Etkinlik boyunca minik yüreklerin yüzleri özel yüz boyalarıyla rengarenk boyandı. 23 Nisan kutlamaları renkli anlara sahne oldu.

Gönüllü gençler, bayraklarla süsledikleri meydanda çocukları eğlendirdi. Ellerinde balonlarla meydanı şenlendiren minikler, yüz boyama etkinliği ile de bayramın coşkusunu doyasıya yaşadı.

Terzi Baba Yurdu yetkilileri gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili "23 Nisan, yalnızca bir bayram değil; özgürlüğün, sevginin ve barışın temsili olarak Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen evrensel bir idealdir." ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.