Erzincan'da 2.7 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde sabah saatlerinde 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Deprem hafif şekilde hissedildi, can kaybı yaşanmadı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afad, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde saat 08.18'de 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 2.7 büyüklüğündeki depremin derinliğinin ise 7 kilometre olduğunu AFAD duyurdu.

Deprem hafif şekilde hissedildi, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
