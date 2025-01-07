Üye Girişi
Haberler
Memur ve memur emeklisine yapılacak zam resmileşti

Milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam resmileşti
Çin'in Tibet bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem

7.1'lik deprem ülkeyi savaş alanına çevirdi
Tolga Akalın: Meral Akşener 31 Mart gecesi istifa edecekti, Erdoğan vazgeçirdi

Yardımcısından Akşener için ortalığı karıştıracak "telefon" iddiası
Ferdi Tayfur'un mirası gündemden düşmüyor! Her çocuğa düşen rakam inanılmaz

Servetiyle gündemde! Çocuklarının her birine düşen rakam inanılmaz

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde Jandarma Tanıtım Günü Etkinliği Düzenlendi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde Jandarma Tanıtım Günü Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Tanıtım Günü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte jandarmanın tarihi ve kariyer fırsatları tanıtıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Tanıtım Günü etkinliği düzenlendi.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatih Yavuz Ilgın, protokol üyeleri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Erzincan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, "Öncelikle, programa gösterdiğiniz yoğun ilgi ve yüksek katılımlarınız için siz değerli öğrencilerimize teşekkür ediyorum. 186 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Jandarma Teşkilatı, 1839 yılında kurulmuştur. Bugün burada, teşkilatımızı tanıtmak ve siz gençlerin geleceğine yön verme sürecinde destek olmak amacıyla bir araya geldik. Hayatta insanın ömrünü şekillendiren iki önemli karar vardır: eş seçimi ve meslek tercihi. Biz de sizlere teşkilatımızı tanıtarak bu önemli kararlardan birinde yol gösterici olmayı arzu ediyoruz. Aramıza katılmanızdan memnuniyet duyarız." dedi.

Program jandarmanın tarihçesine ve teşkilata katılmak isteyen genç adaylara dair verilen bilgilerin ardından sona erdi.

Programın ardından öğrenciler ve katılımcılar stantları gezerek görevli personellerden bilgi aldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ağzından çıkan kelimeye dikkat! Herkes bu gol sevincini konuşuyor
img

Spikerden sağlıkçıya eşi benzeri görülmemiş anlatım
img

Kendisini tebrik etmek isteyen o ismi görmezden geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bütün ülke Arda Güler'in attığı golleri değil yaptığı hareketi konuşuyor

Ülke attığı golleri değil yaptığı hareketi konuşuyor
Kuzey Kore, orta menzilli hipersonik balistik füzeyi test ettiğini doğruladı

Kim dünyayı tedirgin eden testi doğruladı
İsrail Nagel Komitesi'nden İsrail hükümetine uyarı: Türkiye ile savaşa hazırlanılmalı

İsrail Hükümeti'ne Türkiye uyarısı: Savaşa hazırlanın
Ferdi Tayfur'un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz?

Ferdi Tayfur'un damadından pes dedirten sözler
Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi

Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu
Venezuela ve Paraguay diplomatik ilişkilerini kesti

İki ülke diplomatik ilişkilerini resmen kesti

Son Dakika Haberleri

GEL KONUŞALIM TV8 CANLI İZLE || 7 Ocak Gel Konuşalım canlı izleme linki var mı? MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM HABERLERİ! Memur ve memur emeklisi zam oranı netleşti mi? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Resmi Gazete bugün (7 Ocak Salı) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! 15 TATİL NE ZAMAN? 15 tatil hangi tarihte başlıyor? MEB sömestr tatili! Sivasspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Beşiktaş muhtemel 11'ler (Ziraat Türkiye Kupası) Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisi kim? MÜGE ANLI CANLI İZLE || 7 Ocak Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Bugün aile hekimleri grevde mi? 7 Ocak Salı Sağlık ocakları kapalı mı? BUGÜN MAÇ VAR MI? 7 Ocak Salı bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.