ERVAK Başkanı Erdal Güzel: 'Bu kutlu zafer onurlu bir mücadelenin eseridir'

Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) Başkanı Erdal Güzel, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) Başkanı Erdal Güzel, 30 Ağustos'un Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevk ve idaresinde, Anadolu'nun işgaline son vermek için Türk ordusu tarafından gerçekleştirilen Büyük Taarruzun zaferle sonuçlandığını belirterek, "Milletimizin; birlik, beraberlik ruhu ve bağımsız yaşama iradesiyle bugün de düşmanlarına karşı koyabilecek güce sahiptir" dedi.

Başkan Güzel, mesajında daha sonra şunları kaydetti: "Tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin vatan sevgisini ve bağımsızlık tutkusunu tüm dünyaya ispatladığı, Cumhuriyetimize hayat veren büyük zaferin 103'üncü yıl dönümünü büyük bir heyecan ve gururla kutluyoruz. 'Aziz Türk Milleti'nin, kahraman Silahlı Kuvvetleriyle bütünleşerek 30 Ağustos'ta elde ettiği zaferin 103'üncü yıldönümünü milletçe kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk Milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur.

Milletimiz bu zaferle, milli hakimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş; hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Bu zafer Anadolu insanının; milli birlik ve beraberlik duygularıyla topyekün verdiği onurlu bir mücadelenin eseridir.

Bu büyük zaferin ardından geçen 103 yıllık süreç içinde milletçe el ve gönül birliği ile kurup geliştirdiğimiz Türkiye Cumhuriyeti, bugünkü demokratik, laik ve dinamik yapısıyla dünyada seçkin ve saygın bir konuma sahiptir. Sürekli değişen ve gelişen şartlara uygun olarak başarıyla gerçekleştirdiğimiz büyük atılımlarla ve getirilen yasal düzenlemelerle, bu tarihi günde Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkma hedefi için millet olarak gayretlerimiz artarak devam etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi derin saygıyla anarken, Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını Kutluyorum." - ERZURUM