Üye Girişi
Haberler

ERÜ Eczacılık Fakültesi 15. dönem mezunlarını verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı 15. dönem mezunlarını verdi. Program çerçevesinde 97 öğrenci mezun oldu. Mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Püsküllü ve diğer katılımcılar katıldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı 15. dönem mezunlarını verdi. Program çerçevesinde 97 öğrenci mezun oldu.

Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Püsküllü, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Afşın Alper Cerit, TEB Denetleme Kurulu Başkanı Oğuzhan Ulutaş, 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Genel Sekreteri Uzm. Ecz. Serdar Akça, Hayırsever Kılıçer Ailesi ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, konuşmasına Eczacılık Fakültesine her zaman destek veren Hayırsever Kılıçer Ailesi'ne teşekkür ederek başladı. Erciyes Üniversitesi'nin tüm insanlığa bilimsel katkılar sunan bir üniversite olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, "Erciyes Üniversitesi olarak bizler, samimi olarak bilimden yana hareketle insanlık namına örnekler ile ülkesini temsil eden önemli bir yükseköğretim kurumuyuz. Bunu yaparken de ismimiz gibi Erciyes Dağı'mızı bir zirve olarak hedef alıyoruz" dedi.

Konuşmasında mezun olan öğrencileri ve ailelerini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler; bu günler çok çabuk geçer. Nasıl ki üniversiteye gelişinizden bugüne nasıl beş yıl oldu? diye soruyorsunuz. Mezuniyetten sonrada şunu soracaksınız; ne çabuk geçti otuz yıl diyeceksiniz. Onun için şunu hiçbir zaman unutmayın ömür boyu öğrenme devam ediyor. Hiçbir zaman eğitim ve öğretim den uzak kalmamalısınız. Kendinizi yenileme anlamında, ar-ge ve inovasyon anlamında güncel bilgiler içerisinde tutmanız gerekiyor."

Konuşmasında mezun öğrencilerden ailelerini alkışlamalarını isteyen Rektör Prof. Dr. Altun, "Değerli mezunlarımız; meslek hayatınızı sevdiğiniz kadar, ülkenizi de sevin. Çünkü ülke ve meslek sevgisi sizleri her zaman daha büyük başarılara çekecektir" şeklinde konuştu.

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Püsküllü de fakülteleri hakkında bilgiler vererek, mezun olan öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi.

TEB Denetleme Kurulu Başkanı Oğuzhan Ulutaş ve 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Genel Sekreteri Uzm. Ecz. Serdar Akça da birer konuşma yaparak mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından mezun öğrencilere diplomaları verildi. Mezuniyet töreni dönem birincisi Mustafa Mert Erciyas'ın mezuniyet kütüğüne plaket çakması, mezun öğrenciler tarafından eczacı yemini edilmesi ve hep birlikte keplerin havaya fırlatmasıyla son buldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erciyes Rektör Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

 Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

 Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 eşleşmeleri! Kim kiminle eşleşti? 27 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Beşiktaş stadı yangın söndü mü? Tüpraş Stadı yangın son durum ne? Yangın neden çıktı? #128680 27 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Mersin deprem mi oldu? SON DAKİKA Mersin deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? 27 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 27 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Gürcistan Müslüman mı, dini ne?
Son anlar nefes kesti! A Milli Takımımız, EURO 2024'te son 16'da

Son anlar nefes kesti! A Milli Takımımız, EURO 2024'te son 16'da
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title