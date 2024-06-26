ERÜ Eczacılık Fakültesi 15. dönem mezunlarını verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı 15. dönem mezunlarını verdi. Program çerçevesinde 97 öğrenci mezun oldu.

Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Püsküllü, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Afşın Alper Cerit, TEB Denetleme Kurulu Başkanı Oğuzhan Ulutaş, 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Genel Sekreteri Uzm. Ecz. Serdar Akça, Hayırsever Kılıçer Ailesi ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, konuşmasına Eczacılık Fakültesine her zaman destek veren Hayırsever Kılıçer Ailesi'ne teşekkür ederek başladı. Erciyes Üniversitesi'nin tüm insanlığa bilimsel katkılar sunan bir üniversite olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, "Erciyes Üniversitesi olarak bizler, samimi olarak bilimden yana hareketle insanlık namına örnekler ile ülkesini temsil eden önemli bir yükseköğretim kurumuyuz. Bunu yaparken de ismimiz gibi Erciyes Dağı'mızı bir zirve olarak hedef alıyoruz" dedi.

Konuşmasında mezun olan öğrencileri ve ailelerini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler; bu günler çok çabuk geçer. Nasıl ki üniversiteye gelişinizden bugüne nasıl beş yıl oldu? diye soruyorsunuz. Mezuniyetten sonrada şunu soracaksınız; ne çabuk geçti otuz yıl diyeceksiniz. Onun için şunu hiçbir zaman unutmayın ömür boyu öğrenme devam ediyor. Hiçbir zaman eğitim ve öğretim den uzak kalmamalısınız. Kendinizi yenileme anlamında, ar-ge ve inovasyon anlamında güncel bilgiler içerisinde tutmanız gerekiyor."

Konuşmasında mezun öğrencilerden ailelerini alkışlamalarını isteyen Rektör Prof. Dr. Altun, "Değerli mezunlarımız; meslek hayatınızı sevdiğiniz kadar, ülkenizi de sevin. Çünkü ülke ve meslek sevgisi sizleri her zaman daha büyük başarılara çekecektir" şeklinde konuştu.

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Püsküllü de fakülteleri hakkında bilgiler vererek, mezun olan öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi.

TEB Denetleme Kurulu Başkanı Oğuzhan Ulutaş ve 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Genel Sekreteri Uzm. Ecz. Serdar Akça da birer konuşma yaparak mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından mezun öğrencilere diplomaları verildi. Mezuniyet töreni dönem birincisi Mustafa Mert Erciyas'ın mezuniyet kütüğüne plaket çakması, mezun öğrenciler tarafından eczacı yemini edilmesi ve hep birlikte keplerin havaya fırlatmasıyla son buldu. - KAYSERİ