Öğretim görevlisi 'Yılın Fotoğraf Yayını' ödülüne layık görüldü

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sakarya Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ersin Berk, Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından "Yılın Fotoğraf Yayını" ödülüne layık görüldü.

Ulusal fotoğraf dünyasının önemli referans kurumlarından FOTON tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen ödül töreni, İstanbul Beyoğlu Sineması'nda gerçekleştirildi. SUBÜ Gazetecilik ve Habercilik Bölümü Öğretim Görevlisi Ersin Berk, Türkiye'de fotoğrafın tarihi ve kültürel arka planını ele aldığı "Türkiye'de Fotoğrafın Kültürel Kodları: Kavramlar & Yönelimler" başlıklı çalışmasıyla, jüri tarafından ödüle değer bulundu. Özgün ve disiplinlerarası yaklaşıma sahip olduğu belirtilen eser, akademi ve sanat dünyasından tam not aldı.

Ödül töreninde konuşan Ersin Berk, akademik çalışmalarında fotoğraf kuramı, medya ve temsil, fotoğrafta anlam ve eleştirel teori üzerine yoğunlaştığını belirtti. Berk, "Kitabımda Türkiye'de fotoğrafı pratik ve teorik olarak birbirine yaklaştırmayı ve fotoğrafçılar, akademisyenler ile sanatçılar arasında ortak bir dil kurmayı amaçladım" dedi. - SAKARYA