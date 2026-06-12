Afyonkarahisar'da Tır ve Kamyonlara Sıkı Denetim: Uyarıya Uymayana Katı Ceza

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, mahalle araları, yol kenarları ve pazaryeri gibi noktalara park eden tır ve kamyon sürücülerine trafik güvenliği konusunda uyararak, bu konuda denetimlerin artacağını ve özellikle park etmeyi alışkanlık haline getiren sürücülere katı cezai işlemler uygulanacağını ifade etti.

Kent merkezine yakın mahallelerde son aylarda artan tır ve kamyon yoğunluğu, hem altyapıya ciddi zarar veriyor hem de vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atıyor. Sokaklara giren tır ve kamyonlar kaldırımları kırıyor, yollarda çöküntülere neden olarak, içme suyu hatlarına zarar veriyor. Bazı bölgelerde altyapı arızaları nedeniyle su kesintileri bile yaşanıyor. Mahalle aralarına giren ve günlerce park halinde bekleyen ağır tonajlı araçlara ilişkin vatandaşların şikayetleri artınca İl Emniyet Müdürlüğü de harekete geçti.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, bu konuda denetimlerin artacağına işaret ederek tır ve kamyon sürücülerini uyardı. Erol, "Afyonkarahisar'da gerekli tüm emniyet tedbirleri ile birlikte trafik tedbirlerini de almış bulunuyoruz. Trafik güvenliği bilindiği gibi son yıllardaki en önemli konulardan birisi. Bu konuda gerekli tedbirleri alıyoruz. Memleketimizin sorunlarından birisi de araç parkları ile ilgili trafik düzensizliği konusudur. Bize de bu konularla ilgili vatandaşlarımızdan şikayetler geliyor. Bizim için budur iki boyut var, birinci boyutu asayiş boyutu ve biliyorsunuz tır ve yüksek araçların park edildiği mahalle aralarıyla ilgili hırsızlık olaylarında bir basamak olarak kullanılması bununla ilgili zaten gerekli tedbirlerimizi biz alıyoruz. Bununla ilgili uygulama yöntemlerimizden bir tanesi de budur. Bir diğeri trafik açısından hem milli servetimize zarar vermesi, ara sokaklarda yola zarar vermesi. Binalar yani trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu için sıkıntılı durumların oluşmasını istemiyoruz. Bununla ilgili zaten Karayolları Kanunumuzun 62. maddesinde bu yaptırıp belirlenmiş 1246 TL ceza ve 15'de bununla beraber ceza puanını içeriyor" dedi.

"Ceza taraftarı olmasak bile belirli bir şekilde de devlet otoritesini ortaya koymak gerekiyor"

Tır ve kamyonlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerin amacının ve kesilen cezalar konusuna da değinen Erol açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Cezalandırma yöntemi son şart bizim için. Öncelikle mağdur olacak kişilere yani mahalle sakinlerini yaşadı o sıkıntıları çocuklarımızın yaşadığı park ve bahçelerle ilgili etrafı ile ilgili gürültü ve sesle ilgili sorunları çözmek istiyoruz. Biliyorsunuz bu araçların büyük kısmı gece gelir ve yüküyle birlikte gündüz hareket eder. Ama biz öncelikli olarak uyarılarda bulunuyoruz, ceza son çare. Bir de bunlar ticari araç sürücüsüdür ceza puanı ceza kazandığı bellidir onların da tabii ki ekonomisi düşünüyoruz. Bazen can yakıyoruz ama bitsin ki bütün vatandaşlarımızın canımız onlardan daha çok yanıyor.

Ceza taraftarı olmasak bile belirli bir şekilde de devlet otoritesini ortaya koyup bunu her türlü uyarıya uymayan ve bununla birlikte alışkanlık haline getiren kişilerle ilgili olarak cezai işlem uyguluyoruz. 2025 yılı içerisinde 948 aracı bununla ilgili olarak ceza uyguladık. 31 Mayıs 2026 yılı itibari ile yani bu yılın ilk beş ay itibari ile de 438 arabaya bununla ilgili olarak ceza kesildi."

"Çevre yolunda bir tır parkımız mevcuttur, düzenlemeler yapıldı"

Sorunun diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduklarını dile getiren Erol, bu konuda özellikle vatandaşların desteklerini beklediklerini kaydederek, "Biliyorsunuz çevre yolunda bir tır parkımız mevcuttur, düzenlemeler yapıldı. En son valimizin de katıldığı 'halk günü' toplantısında muhtarla yaptığımız görüşmelerde bu konuda gündeme geldi. Bununla ilgili tüzel kişilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların yani herkesin üzerine düşen görevi mutlaka yerine getirmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Bu konunun birer sorun olmadan diyalogla çözülebileceğini düşünüyorum. Kolluk kuvveti olarak her türlü suç ve suçluyla mücadele de olduğu gibi vatandaşlarımızın da halkımızın da desteğiyle birlikte bunu çözmek istiyoruz" dedi.

"Kuralları hiçe sayanlara cezai işlemleri çok katı bir şekilde uygulayacağız"

Mahalle aralarına park eden sürücülere yönbelik denetimlerin artacağını dile getiren Erol açıklamalarını şöyle sonlandırdı:

"Biz katı bir kural uygulayıcısı olsak bir yıl içerisinde 9-10 bin araca ceza keseriz. Ama biz burada özellikle sadece tek taraflı düşünmüyoruz yani ceza yazmaya en son çare olarak başvuruyoruz. İlk olarak ikaz uyarı sonrasında ceza. Hatta bununla ilgili olarak son günlerde gelen şikayetler doğrultusunda ekiplerimiz özellikle gece saatlerinde belirli alanlarda denetimlerini arttıracak. Denetimlerde hem uyarı broşürleri bırakılacak hem de geceleyin gerekirse anons edilip uyarılarak ayrıca tır ve kamyon sahiplerinin irtibat numarası olduğu müddetçe arayarak araçlarını kaldırmalarını isteyeceğiz. İkinci aşamada tekrar uyarıp artık alışkanlık haline getiren ve kuralları hiçe sayanlara cezai işlemleri çok katı bir şekilde uygulayacağımızı belirtmek istiyorum." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı