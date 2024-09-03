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Çınarlı Köyünde 1915'te Şehit Düşen 40 Asker Anıldı

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Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Çınarlı köyünde, 1915 yılında Ermeni asıllı bir doktorun zehirli iğne ile şehit ettiği 40 Türk askeri, şehitlikte dualarla anıldı. Köy sakinleri, bu hain olayı unutmadan her yıl şehitleri anmak için bir tören düzenliyor ve dualar ediyor. Emekli imam Şemsettin Özkan, burada yatan şehitlerin anısını yaşatmanın önemine vurgu yaptı.

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Çınarlı köyünde, 1915 yılında Ermeni asıllı doktorun iğne ile zehir enjekte ederek şehit ettiği 40 Türk askeri, şehitlikte dualara anıldı.

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Çınarlı köyünde, 1915 yılında yaşanan acı olay, köyün tarihinde derin izler bıraktı. Köy halkı tarafından bir dönem 'Garipler Mezarlığı' olarak anılan şehitliğin geçmişinde ise büyük bir ihanetin öyküsü yatıyor. 1915 yılında Sarıkamış harekatına destek vermek için Merzifon'dan Erzurum'a giden bir tabur Osmanlı ordusuna mensup Türk askeri yoğun kış nedeniyle Çınarlı köyünde konakladı. Konaklama sırasında bir çok asker hasta oldu. Ermeni bir doktor rahatsızlanan 40 askerleri tedavi etme bahanesi ile zehirli iğne yaparak şehit etti. Ermeni doktorun askerlere zehirli iğne yapması sonucu öldüğünün anlaşılması üzerine doktor da öldürüldü. 40 askerin kabirlerinin olduğu bölgeye ise şehitlik yapıldı. Köy sakinleri düzenli olarak şehitliğin bakımını yaparak burada dualar edip Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Köy halkı şehitleri yalnız bırakmıyor.

"Allah şehitlerimize rahmet etsin"

Köy sakinlerinden emekli imam Şemsettin Özkan, yıllar geçse de yaşanan ihaneti ve şehitleri unutmadıklarını belirterek, "Burada yatan şehitler, Rus harbine katılmak üzere Merzifon'dan yaya halde geliyorlar ve burada konaklıyorlar. Yoldan gelen askerin ayağı şişiyor, yorgunluk ve halsizlikten hastalanıyor. Rahatsızlanan askerler revire kaldırılıyor. Revirden gelen askerler daha yorgun bitap bir hale geliyor. Vücutlarının çeşitli bölgelerinde morarmalar meydana geliyor. Bunun üzerine komutan şüpheleniyor. Yemekten olsa herkese olur diye düşünüyorlar. Sadece revire giden askerlerde bu şikayetler ortaya çıkıyor. Bunun üstüne komutan araştırıyor ve doktorun gayrimüslim olduğunu öğreniyor. Bu doktor 40 vatan evladını zehirli iğneyle şehit ediyor. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Yıllar geçse bile bizler her yıl burada tören tertipleyip şehitlerimizi anıp dualar ediyoruz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Hafik sivas

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