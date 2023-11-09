ERMED gençliği tarihi ile yüzleştirdi

Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED) tarafından Cumhuriyetin 100. Yıl dönümü nedeniyle 'Gençlik Ecdanının İzinde' konferans düzenlendi.

Erzurum Teknik Üniversitesi Prof.Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta ETÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu tarafından 'Gençlik Ecdadın İzinde' konulu bir konuşma yaptı. Programa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Akarsu, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akbulut ile öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrencinin katıldığı konferansın açılış konuşmasını yapan ERMED Başkanı Gazeteci Gamze İspirli, "Cumhuriyete giden yolda milli mücadelenin kahramanlarını yad etmek bizim için büyük gurur kaynağı. Milli mücadelenin temellerinin atıldığı Erzurum'da böylesine önemli etkinlikte bir araya gelmek bizim için bir ayrıcalık. Erzurum Yeni Medya Derneği olarak bugüne kadar çalıştay, konferans ve seminerlere ağırlık vererek, toplum bilincinin artmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Gazeteci ve medya mensubu olmanın toplumu aydınlatma gibi bir misyonu vardır. Bizlerde bu misyon doğrultusuna yola çıktık. Bizi diğer sivil toplum kuruluşlarından ayıran bilinçlendirme misyonumuz ve toplumla kucaklaşma konusundaki duyarlılığımız oldu. Başarılı çalışmalarımızın hayata geçmesinde gönüllülük esasıyla fedakarca Erzurum'a hizmet için yola çıkan tüm ekip arkadaşlarıma sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan İspirli, dernek olarak anlamlı bir programa daha imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu vatanı kahramanların canlarını feda etmesi, cephede savaşmasıyla bugün ki konumuna gelmiştir. Rengini şehit kanından alan ay yıldızlı bayrağımız, daha nice 100 yıllar boyunca göklerde dalgalanacaktır. Bugün mili mücadelenin taçlandırdığı cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milli mücadele büyük bir başarıya ulaşmış, Gazi Mustafa Kemal, Erzurum Kongresini Erzurum'da yaparak, kurtuluş mücadelesinin temellilerini bu şehirde atmıştır. Kazım Karabekirler, Kara Fatmalar, Nene Hatunlar ve daha nice kahramanlar Erzurum'un bağrından çıkmıştır. Nene Hatun, Erzurum'daki Aziziye Tabyası'nın savunulmasında çarpışarak adını tarihe yazdıran Türk kadınıdır. Kurtuluş Savaşında düşman işgaline karşı ülkesini, canını ortaya koyarak koruyan, cepheye top ve mermi yetiştiren Anadolu kadını, adını dünya tarihine kahramanlığıyla, cesareti ile fedakarlığıyla yazdırmıştır. Ömrü cephelerde savaşan babasının yanında geçen, henüz 12 yaşında onbaşı rütbesini alan Nezahat Onbaşı, kar yağarken cepheye götürdüğü top mermileri ıslanmasın diye üzerindeki paltosunu örten ve kundaktaki bebesinin üzerine uzanarak soğuktan donarak şehit olan Şerife Bacı ve daha niceleri. Bu toprakları vatan yapanlara minnettarız. Milli mücadeleyle taçlanan Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesi olmaktır, özgürlüktür, bağımsızlıktır. Kadına hak ettiği değeri vermektir, Fikri hür vicdanı hür nesiller yetiştirmektir. Programımıza emeği geçen ve bizleri Erzurum için yaptığımız çalışmalarda yalnız bırakmayan Yakutiye belediye başkanımız sayım Mahmut Uçar Bey ve bizlere kahramanlıklarla dolu tarihimizi anlatacak Prof. Dr Murat Küçükuğurlu hocamıza ve programda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Diğer yandan açılış konuşmasında söz alan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'da "Yine yüzüncü yılını kutladığımız Erzurum, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu ve Cumhuriyet meşalesinin yakıldığı ilk şehirdir. Bakın 100 yıl önce günün emperyalistleri ile batının bize karşı birleşmiş olan tüm devletlerine Erzurum'dan şöyle bir sesleniş yaptık dedik ki; 'beyler burası Türk topraklarıdır burada sizlerin operasyon yapmasına izin vermeyeceğiz' Erzurum kongresinde 23 Temmuz'da Mustafa Kemal ve Erzurum'daki silah arkadaşları ve yine tüm ülke çapından gelmiş temsilcilerle haykırışımızı yaptık dedik ki, Türkiye Cumhuriyet, Anadolu toprakları, Türk yurdudur bundan sonra da Türk yurdu kalacaktır. Biz ne mandaya ne esarete hiçbir şeye boyun eğmedik. Biz yaklaşık bin yıl önce de bu haykırışı yine bu topraklardan yaptık. 1071'de Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu'nun kapılarının Türklere açılması ile birlikte, yine hemen yaklaşık Malazgirt'ten 8-9 ay sonra muhtemelen bir Nisan veya Mayıs ayında Alparslan'ın ünlü komutanı Ebu Kasım bey 1072'de Bizans'ın bugünkü en uçta bulunan ve en güçlü şehri olan Erzurum'un surlarına dayandı ve burayı ele geçirerek Anadolu'nun ilk şehri alarak bir Saltuklu Beyliği veya zaman içerisinde de Saltuklu Devletini oluşturdu. Doğu Anadolu'da başkent Erzurum'du ve buradan yine biz o günkü emperyalizmine o günkü güçlü olan Bizans'a yine bin yıl önce Erzurum'dan biz meşaleyi yakarak 1072'de Erzurum'un Ecdadımızın Türklerin eline geçmesiyle beraber artık Erzurum'la beraber Anadolu'nun diğer tarafları, işte buradan Erzincan civarı Kayseri aşağıya doğru Mardin, Diyarbakır'ın fethi Erzurum üzerinden gerçekleşmiştir. Erzurum'un alınmasından sonra Anadolu'nun Müslümanlaşması ve Türkleşmesi gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bugün bu topraklarda olmaktan, bu toprakların bir parçası olmaktan gurur duyduğum ifade etmek istiyorum. Yarın yine ihtiyaç duyulduğu an bizden biliyoruz ki yine o meşale o kıvırcık Erzurum'dan yanacaktır. 1000 yıl önce de 100 yıl önce de Erzurum'dan meşalemizi yaktık. Allah göstermesin ama yine ihtiyaç olursa biz buradan yine meşalemizi yakacağız." ifadelerini kullandı.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, 'Gençlik Ecdanının İzinde' konferansında; Aziziye Zaferi ve Kahramanları'nı anlattı.

Küçükuğurlu, Erzurum'un da tabyalar şehri olduğunu belirterek, Tabyaların şehirlerin savunulması amacıyla yapıldığını ve dönemin modern savunma unsurları olarak karşımıza çıktığını söyledi. Tabyaların kaleler yerine düşmanı şehirden daha uzakta tutmak için silah teknolojisine karşı yapılmış önemli yapıtlar olduğuna dikkat çeken Küçükuğurlu, "Erzurum'da 52 tabya var ve bunların en önemli dönüm noktası 93 Harbi'dir. Bu harbin öncesi ve sonrasına pek çok tabyanın yapıldığını görüyoruz. Aziziye ve Mecidiye Tabyaları herkesin bildiği ve ziyaret ettiği yerlerdir. Şehrin doğusunda Top Dağı'ndaki bu tabyalar 93 Harbi'nde önemli savunma hatlarıydı. Doğusunda Rusların geldiği yerde başka bir tabya yoktu ve bunlar Rusları karşılıyordu. Bu yüzden Aziziye destanı çok önemlidir. Bu destan Rusların şehre girmesini engellemek üzere askerin yardımına koşan Erzurumlular tarafından yazılmıştır." dedi.

Erzurum'un Anadolu için önemli bir kent olduğunu vurgulayan Küçükuğurlu, kentin düşman eline geçmemesi için kadın erkek her yaştan insanın muharebe meydanında vatan savunması yaptığını anlattı. Küçükuğurlu, "Erzurumlular bu savaşta yaklaşık 500 şehit vermiştir ve bir o kadar da asker şehit olmuştur ama Ruslar daha çok kayıp vermişlerdir." dedi.

Program sonunda Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Akarsu, Prof.Dr. Murat Küçükuğurlu'ya, ERMED Başkanı Gamze İspirli'de Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'a programa katkılarından dolayı plaket takdim ettiler. ERMED'in çalışmalarını anlatan sinevizyon gösterisi ile program sona erdi. - ERZURUM