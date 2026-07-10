Haberler

Sinop'ta güvenlik güçlerine 'hareket yaşı' ölçümü

Sinop'ta güvenlik güçlerine 'hareket yaşı' ölçümü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Erfelek ilçesinde Sağlık Bakanlığı'nın 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında ilçe emniyet ve jandarma personeline yönelik bilgilendirme ve hareket yaşı ölçüm etkinliği düzenlendi. Hastane ekipleri, hareketsiz yaşamın zararları ve düzenli fiziksel aktivitenin önemi hakkında sunum yaparak personelin hareket yaşını ölçtü.

Sinop'un Erfelek ilçesinde, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında ilçe emniyet ve jandarma personeline yönelik bilgilendirme ve ölçüm etkinliği düzenlendi.

Erfelek Şehit Dr. Mehmet Turan Yazlak İlçe Devlet Hastanesi sağlık ekipleri, Sağlık Bakanlığının sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla yürüttüğü kampanya doğrultusunda sahaya indi. Ekipler, Erfelek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Erfelek İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

Ziyaretlerde, kolluk kuvveti personeline hareketsiz yaşamın zararları ve düzenli fiziksel aktivitenin önemi hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu. Sunumların ardından sağlık personeli tarafından, jandarma ve emniyet mensuplarının "hareket yaşı" ölçümleri gerçekleştirildi. Erfelek Şehit Dr. Mehmet Turan Yazlak İlçe Devlet Hastanesi yönetiminden yapılan açıklamada, misafirperverliklerinden ve kampanyaya gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür etti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı
Avrupa Parlamentosu'nun TSK'yla ilgili skandal kararına Türkiye'den peş peşe tepki

AP'nin TSK'yla ilgili skandal kararına her kesimden tepki yağıyor
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını 'Günaydın' notuyla paylaştı

İnsanlık dışı işkenceyi "Günaydın" notuyla paylaştı
Türkiye, NATO savunma bankası girişimine katılmıyor

Türkiye kararını verdi: NATO'nun o girişimine katılmıyoruz
Çin'den dünyaya gözdağı! Denizaltından balistik füze fırlattı

Dünyayı alarma geçiren hamle
Üniversitelileri fuhşa teşvik eden 6 şüpheli gözaltına alındı

Üniversitelileri sapıkların elinden böyle kurtardılar
Erzincan'da alarm veren tablo! Nüfus düşüşü sürüyor

Bir ilimiz alarm veriyor! Her yıl hızla eriyen nüfus ilçe kadar kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizi izlemeye devam edin' demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası

Erdoğan "Bizi izleyin" demişti! Kriz çıkaran silahlar Araplara satıldı
Annenin sevgilisinden iki kızına istismar! Ülkeden kaçtı, baskın sonrası dönüp teslim oldu

İki kardeşten annelerinin sevgilisiyle ilgili mide bulandıran iddia