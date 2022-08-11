Eren Bülbül vefatının 5. yılında Üsküdar'da anıldı

Trabzon'un Maçka ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu 11 Ağustos 2017 tarihinde şehit edilen Eren Bülbül ölümünün 5. yıldönümünde Üsküdar Şehit Eren Bülbül Parkı'nda anıldı.

Üsküdar Belediyesi, Trabzon'un Maçka ilçesinde Köprüyanı Mahallesi'nde 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarının hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ü ölümünün 5'inci yılında Şehit Eren Bülbül Parkı'nda andı. Kur'an tilavetiyle başlayan anma programına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Üsküdar Müftüsü Esat Yazıcı, Üsküdar Belediyesi Başkan yardımcısı Zekeriya Şanlıer, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir, MHP Üsküdar İlçe Başkanı Güngör Karali, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, AK Parti İstanbul Millet Vekili Osman Boyraz ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde gerçekleşen anma programında Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen vatandaşlara aşure ikram etti.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Biz her hafta parklarda buluşma programları yapıyoruz. Bugünde özellikle şehidimiz Eren Bülbül'ün adını verdiğimiz, Mehmet Akif Ersoy Mahallemizde bulunan parkta vatandaşlarımızla buluştuk. Bir taraftan şehidimizi rahmetle anıyoruz bir taraftan şehitlerimizin ruhu için vatandaşlarımıza aşure dağıtıyoruz. 5 yıl önce bugün henüz 15 yaşında genç yavrumuz Trabzon Maçka'da şehit oldu. Allah rahmet eylesin" dedi. - İSTANBUL