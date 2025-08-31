Ereğli'de 90 Yıllık Sağlık Ocağı Yıkılıyor, Yeni Sağlık Merkezi Yapılacak

Ereğli'de 90 Yıllık Sağlık Ocağı Yıkılıyor, Yeni Sağlık Merkezi Yapılacak
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yaklaşık 90 yıl önce kurulan sağlık ocağının yıkımına karar verildi. Yerine daha modern imkanlara sahip yeni bir sağlık merkezi inşa edilecek.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Meydanbaşı Caddesi üzerinde bulunan ve yaklaşık 90 yıl önce kurulan sağlık ocağı için yıkım kararı alındı.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, sağlık ocağının yerine daha modern imkanlara sahip yeni bir Sağlık Merkezi yapılacak. Bu kapsamda bina boşaltılarak yıkım için hazırlık çalışmalarına başlandı. Ereğli'de sağlık hizmetlerinin daha çağdaş koşullarda sunulabilmesi amacıyla yapılacak olan yeni merkezin kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılması planlanıyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
