Mayın Filosu Komutanlığı kapılarını ortaokul öğrencilerine açtı

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Muzaffer Gürer Ortaokulu ve Karşıyaka Ortaokulu öğrencileri ile öğretmenleri, "Mehmetçikle Bir Gün Projesi" kapsamında Mayın Filosu Komutanlığını ziyaret etti.

"Mehmetçikle Bir Gün Projesi" çerçevesinde Mayın Filosu Komutanlığına konuk olan öğrenciler, askeri personelle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında, öğretmen ve öğrencilerden oluşan gruba komutanlık bünyesindeki birimler tanıtıldı.

Öğrenciler ve öğretmenler program boyunca; Mayın Avlama Gemileri (MAG) Simülatörünü, Sanal Gerçeklik Dershanesini, Açık Hava Mayın Müzesini ve mayın avlama gemilerini yerinde inceledi. Gezi, öğrencilere askeri sistemler ve donanma faaliyetleri hakkında bilgi verilmesinin ardından sona erdi. - BALIKESİR

