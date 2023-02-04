Erdek-Tekirdağ ve Adalar feribot seferleri iptal edildi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen Erdek- Tekirdağ, Erdek-Adalar feribot seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

Erdek-Tekirdağ, Erdek- Avşa Adası ve Erdek- Marmara Adası arasında yapılması planlanan deniz ulaşımı seferleri, Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan kar, yağmur ve rüzgar sebebiyle iptal edildi. Marmara RoRo işletmesinden yapılan açıklamaya göre, 06: 00 Erdek-Saraylar-Barbaros, 09: 00 Saraylar-Barbaros, 15: 00 Barbaros-Saraylar, 17: 00 Barbaros-Marmara-Erdek, 19: 15 Marmara-Erdek, 17: 00 Erdek-Marmara-Barbaros ve 18: 30 Marmara-Barbaros feribot seferleri hava muhalefeti sebebiyle iptal edildi. 05-06 Şubat 2023 Pazar ve Pazartesi günleri Gestaş işletmesinin yaptığı açıklamaya göre Narlı Adalar (Narlı, Marmara Adası, Paşalimanı Adası/Balıklı İskelesi, Avşa Adası) hattında, olumsuz hava şartlarından dolayısı ile tüm seferler iptal edildi. - BALIKESİR