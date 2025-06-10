Erdek, Bayram ile Yaz Sezonunu Açtı

Erdek, Bayram ile Yaz Sezonunu Açtı
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Balıkesir'in Erdek ilçesi, Kurban Bayramı'nda yaz sezonunu açarak, sahillerini tatilcilerle doldurdu. Müsilaj sorununun etkisiyle deniz suyu temiz olan plajlarda büyük bir yoğunluk yaşandı.

Erdek, bayram ile birlikte yaz sezonunu açtı

BALIKESİR - Balıkesir'de Marmara Denizi'ne kıyısı olan Erdek ilçesi, yaz sezonunu bayram ile birlikte açtı. Kapıdağ Yarımadası'nın kıyıları bayramda adeta doldu taştı.

Kurban Bayramı'nın 4 gününde de Erdek sahilleri boş kalmadı. Erdek ilçe merkezindeki sahillerin yanı sıra, Kapıdağ'da bulunan Ocaklar, Narlı gibi sahil merkezleri bayram boyunca misafirlerini ağırladı. Uzun süredir Marmara Denizi'ni etkileyen müsilaj sorunu Erdek kıyılarında görülmemesi ziyaretçilerin deniz keyfini doya doya yaşamasını sağladı. Deniz suyunun temiz ve berrak olduğu Erdek ve Kapıdağ Bölgesindeki plajlar, bayram tatili dolayısıyla büyük yoğunluk yaşadı. Tatilcilerin deniz keyfi ise dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BASRİ TUNCAY ERTAN - Yerel
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