Erciyes Üniversitesi, TEKNOFEST 2024'te Yoğun İlgi Gördü

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2024'de açılan stant katılımcılardan yoğun ilgi görüyor.

2-6 Ekim 2024 tarihlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST başladı. Birçok kuruluşun stant açtığı festivalde, her yıl olduğu gibi ERÜ'de yerini aldı. Katılımcılardan yoğun ilgi gören ve birbirinden güzel etkinliklerin yer aldığı festivale ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da katıldı. Festival alanındaki ERÜ standını ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrenciler ve öğretim üyeleri ile bir araya geldi. ERÜ standının yanı sıra birçok kurumun standını da ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Altun, TEKNOFEST'in düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'un TEKNOFEST 2024 ziyaretine; ERÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Narin, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Kahraman ve Öğrenci Projeleri ve Yarışmaları Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İmdat Orhan da eşlik etti. - KAYSERİ