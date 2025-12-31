Haberler

Rektör Altun: "2026 yılında da her zaman olduğu gibi başarılarımız ile adımızdan söz ettireceğimiz verimli bir yıl geçireceğimize inancım tamdır"

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, 2026 yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda üniversitenin başarılarından bahsederek, yeni yılın barış ve mutluluk getirmesini dile getirdi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, mesajında şunları kaydetti:

"Erciyes Üniversitesi, 47 yıllık köklü tarihi ile kuruluşundan bu yana her geçen yıl başarı ivmesini yükseltmeye devam etmektedir. Erciyes Üniversitesi olarak çeşitli alanlarda aldığımız dereceler, ödüller ve başarılar ile dolu bir yılı geride bırakırken, 2026 yılında da her zaman olduğu gibi başarılarımız ile adımızdan söz ettireceğimiz verimli bir yıl geçireceğimize inancım tamdır. Bu vesileyle, 2026 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, mutluluk ve huzur getirmesini diler, tüm akademik ve idari personelimizin, öğrencilerimizin yeni yılını kutlar; sağlık, huzur ve başarılarla dolu bir yıl dilerim." - KAYSERİ

